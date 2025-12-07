Açelya Akkoyun'un acı günü

Açelya Akkoyun, Instagram hesabından üzücü bir haberi takipçileriyle paylaştı.



Açelya Akkoyun abisi Demokan Akkoyun'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.