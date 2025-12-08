 Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü açıkladı

Yıldız Asyalı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi.



Oyuncu şiddet gördüğü fotoğrafları paylaşarak, "Kocam tarafından darp edildim" diye yazdı.



Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile nikah masasına oturmuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.