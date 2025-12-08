 Nükhet Duru ile muhteşem gece

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, önceki akşam “Bambaşka Bir Nükhet Duru” konseptli konseriyle Çapa Pera’da sahne aldı.

ŞIKLIĞIYLA DA GÖZ KAMAŞTIRDI

İstanbulluların rezervasyonları günler öncesinden hıncahınç doldurduğu gecede Nükhet Duru, “Dilek Taşı” ndan “Son Mektup”a, “Mavi Boncuk” tan “All That” e uzanan zengin repertuvarındaki şarkılarla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kostümle çıkan Duru, şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Duru’yu izleyenler arasında; Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Gazeteci İsmail Küçükkaya, TıpaTıp Show’un yaratıcısı Besim Kazado ve duayen tasarımcı Sadık Kızılağaç da vardı.



