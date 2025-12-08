  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nükhet Duru ile muhteşem gece

Nükhet Duru ile muhteşem gece

Nükhet Duru ile muhteşem gece

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, önceki akşam “Bambaşka Bir Nükhet Duru” konseptli konseriyle Çapa Pera’da sahne aldı.

 Nükhet Duru ile muhteşem gece

ŞIKLIĞIYLA DA GÖZ KAMAŞTIRDI
İstanbulluların rezervasyonları günler öncesinden hıncahınç doldurduğu gecede Nükhet Duru, “Dilek Taşı” ndan “Son Mektup”a, “Mavi Boncuk” tan “All That” e uzanan zengin repertuvarındaki şarkılarla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

 Nükhet Duru ile muhteşem gece

Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kostümle çıkan Duru, şıklığıyla da göz kamaştırdı.

 Nükhet Duru ile muhteşem gece

Duru’yu izleyenler arasında; Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Gazeteci İsmail Küçükkaya, TıpaTıp Show’un yaratıcısı Besim Kazado ve duayen tasarımcı Sadık Kızılağaç da vardı.


--

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti