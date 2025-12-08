  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mahsun Kırmızıgül’den fırtına gibi şov  

Mahsun Kırmızıgül’den fırtına gibi şov... İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül’den fırtına gibi şov  

Arabesk ve Türk müziğinin efsane ismi Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam Günay Restaurant’ın sahnesini dolduran misafirlerine adeta müzik ziyafeti verdi.

 Mahsun Kırmızıgül’den fırtına gibi şov  

Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelen konukları selamlar selamlamaz alkış tufanı koptu.

 Mahsun Kırmızıgül’den fırtına gibi şov  

Gecenin açılışını sevilen klasiklerinden biriyle yapan Kırmızıgül, repertuvarı boyunca hem duygusal hem de hareketli şarkılarıyla izleyicilerin kalbine dokundu. Masaları tek tek selamlayan sanatçı, sıcak tavırlarıyla da büyük beğeni topladı.

 Mahsun Kırmızıgül’den fırtına gibi şov  

Gece boyunca enerjisi bir an bile düşmeyen Kırmızıgül, “Bu güzel atmosferde sizlerle buluşmak benim için her zaman çok özel” diyerek hayranlarına teşekkür etti.

 Mahsun Kırmızıgül’den fırtına gibi şov  

Günay Restaurant’ın unutulmaz gecelerinden biri olarak hafızalara kazınan performans, müzikseverlerden tam not aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti