 Mahsun Kırmızıgül’den fırtına gibi şov  

Arabesk ve Türk müziğinin efsane ismi Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam Günay Restaurant’ın sahnesini dolduran misafirlerine adeta müzik ziyafeti verdi.

Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelen konukları selamlar selamlamaz alkış tufanı koptu.

Gecenin açılışını sevilen klasiklerinden biriyle yapan Kırmızıgül, repertuvarı boyunca hem duygusal hem de hareketli şarkılarıyla izleyicilerin kalbine dokundu. Masaları tek tek selamlayan sanatçı, sıcak tavırlarıyla da büyük beğeni topladı.

Gece boyunca enerjisi bir an bile düşmeyen Kırmızıgül, “Bu güzel atmosferde sizlerle buluşmak benim için her zaman çok özel” diyerek hayranlarına teşekkür etti.

Günay Restaurant’ın unutulmaz gecelerinden biri olarak hafızalara kazınan performans, müzikseverlerden tam not aldı.

