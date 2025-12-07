Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu nişanlandı

Survivor yarışması için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeyi hazırlanan Serhan Onat, nişanlandı.



Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Merve Küsmenoğlu ile aile ve arkadaşları arasında yapılan törenle evlilik için ilk adımı attı.

