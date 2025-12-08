 İsmet Efe, IAAF İstanbul Sanat Fuarı’nda en çok konuşulan sanatçılardan oldu

  • Video Galeri Foto Galeri
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen IAAF İstanbul Sanat Fuarı, sanat ve sosyal yaşam dünyasını bir araya getirirken, fuarın en çok konuşulan isimlerinden biri Ressam İsmet Efe oldu.

Efe’nin toprak tonları ve karakteristik dokularla oluşturduğu figüratif eserleri, ziyaretçilerin akınına uğradı. Sanatçı, eserlerine duyulan ilgiden memnun olan sanatçı duygularını şöyle paylaştı: “Bu seride insanın iç sesini görünür kılmaya çalıştım. Her dokunun bir hikâyesi, her figürün bir geçmişi var. Her figür, taşıdığı doku kadar derin bir hikâyeye sahip.”

Efe’nin özellikle kalabalık figürlü büyük çalışması fuarın “en çok fotoğraf çekilen eserlerinden” biri oldu. Stilize yüzler, oyma hissi veren yüzeyler ve rüya ile gerçek arasında gidip gelen atmosfer, ziyaretçilerin dikkatini saniyeler içinde üzerine çekti. IAAF boyunca standı en çok ziyaret edilen alanlardan biri olan İsmet Efe, yeni dönem çalışmalarına dair verdiği ipuçlarıyla merak uyandırdı.

