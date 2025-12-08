 Ülker Albeni’nin reklam yüzü Ajda Pekkan oldu

Ülker Albeni, her dönemin süperstarı Ajda Pekkan ile yenilikçi bir iş birliğine imza attı. Markanın hafızalarda yer eden reklam müziğini 2018’de seslendiren Türk Pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, bu kez Albeni’nin yeni reklam filminde üç farklı dönemiyle seyirci karşısına çıkıyor: 90’lar, 2000’ler ve günümüz…

Süperstar’ın 90’lar sonu ve 2000’lerdeki görüntüsünün yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulduğu reklam filminde, bugünün Ajda Pekkan’ı, Albeni’nin değişmeyen çikolata-karamel-bisküvi uyumuna dikkat çekiyor. Türkiye’nin ikonik lezzeti Ülker Albeni, yenilikçi yaklaşımıyla hazırladığı yeni reklam filmiyle “modası geçmeyen” in ne demek olduğunu yeniden tanımlıyor. Reklam filmi, “Yıllardır her bir Albeni, hep beklediğiniz gibi, modası geçmeyen lezzet” söylemi ve Ajda Pekkan’ın seslendirdiği reklam müziğiyle tamamlanıyor.

