Buray’dan kültürel miras

Anadolu’nun unutulmaz halk türkülerini yeniden yorumladığı dört albümlük Seyir serisinin ilk albümünü 28 Kasım’da dinleyicilerle buluşturan Buray, “Özellikle gençlerin özünü hatırlaması, unutmaması, rap dinlemekten yoruldukları anlarda ruhlarını dinlendirmeleri için insiyatif aldık” dedi.

Anadolu’nun farklı bölgelerinden derlenmiş anonim türkülerden oluşan seride tüm enstrümanları bizzat kendisi çalan Buray, kültür mirası olarak hayata geçirdiği proje ile özellikle müzik eleştirmenleri başta olmak üzere halkında büyük takdirini kazanmayı başardı.

