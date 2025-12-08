  • Video Galeri Foto Galeri
Oktay Kaynarca eserleri tek tek inceledi

Oktay Kaynarca, Nişantaşı'ndaki DG Art Galeri’yi ziyaret etti. Oyuncuya iş insanı Seyfettin Taştan da eşlik etti.

Sanat danışmanı Arzu Gündoğdu ikiliye, galerideki eserleri tanıttı. Sanata olan düşkünlüğüyle bilinen Kaynarca, sanat danışmanı Gündoğdu'dan eserler hakkında tek tek bilgi aldı. Hem yatırım amaçlı hem de evine asmak için tablolar aldığı bilinen Kaynarca, uzun süre sanat merkezinde kaldı.

