İstanbul’un tarihî dokusunda yer alan The Wings Hotels Karaköy ve The Wings Hotels Pera, misafirlerini artık ortak bir restoran kimliğiyle karşılıyor: The Hezar.

The Wings Hotels teraslarında Boğaz manzaralı bir gastronomi deneyimi
Her iki otelin terasında konumlanan The Hezar, şehrin üzerinde konumlanan ferah atmosferi ve Boğaz manzarasının dinginliğiyle misafirlere ayrıcalıklı bir ortam sunuyor.

The Hezar’da sabahlar, yumuşak ışığın terasa yayılmasıyla başlıyor. Taze ürünlerle hazırlanan hafif ve özenli kahvaltı seçenekleri, güne sade bir ritim kazandırıyor. Her tabak, abartıdan uzak, doğal akışı merkeze alan bir anlayışla hazırlanıyor.

Teraslardan uzanan geniş Boğaz manzarası, The Hezar deneyiminin ayrılmaz bir parçası.

Açık perspektif, misafirlere şehir yoğunluğundan uzaklaşabilecekleri sakin ve ferah bir alan sunuyor. Manzara ile huzuru buluşturan bu atmosfer, günün başlangıcını keyifli bir ritüele dönüştürüyor.

Menünün sonunda sunulan tatlılar ve kahve, güne yumuşak bir kapanış ekleyen kısa bir mola niteliğinde.

Dengeli tatlar ve sade dokular, The Hezar’ın yalın gastronomi yaklaşımını tamamlıyor.

The Hezar, Karaköy ve Pera’daki The Wings Hotels’in teraslarında; manzarayı, lezzeti ve dinginliği aynı çatı altında buluşturan yeni bir buluşma noktası olarak misafirlerini ağırlıyor.

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
