Kansere meydan okuyan bitki: Zerdeçal

Yapılan araştırmalar, zerdeçal bitkisinin kanser hücreleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle, lipozomal teknikle üretilen zerdeçal ekstraktı kapsülleri, emilimlerinin artmasıyla kanser hücrelerini küçültmede etkili olmuştur. Aksuvital Genel Müdür yardımcısı Yüksek Kimya Mühendisi Çağlar Kulu, zerdeçalın birçok hastalığa karşı önleyici ve tedavi edici özelliklerine dikkat çekti. "Besin takviyesi içerisinde yer alan zerdeçalın özellikle standartize curcumin ekstraktı, zeytinyağı ve karabiber ilave edilerek lipozomal teknikle üretilmektedir. Sonuç olarak, bu ürünlerin biyoyararlanımının 185 kat arttımaktadır" dedi.

Zerdeçalın bağışıklık sistemini güçlendirirken koruyucu kalkan görevi üstlendiğini belirten Kulu, kalp dostu ve beyin sağlığını destekleyici özelliklerinin olduğunu, içerdiği curcumin ile stresle mücadelede etkisinin arttığın söyledi. Zerdeçal tüketiminde miktarın, yaş, cinsiyet ve vücut yapısının önemli bir etken oluşturduğunu da belirtti.





Anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olan zerdeçalın, eklem iltihapları gibi inflamatuar durumların tedavisinde ve hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak yaşlanma süreçlerini yavaşlatmada etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca, kalp sağlığını desteklediği ve beyin sağlığını koruduğu üzerine araştırmalar yapılmaktadır.

Zerdeçalın kanserle mücadeledeki etkileri üzerine yapılan araştırmalarda, curcuminin kanser hücrelerinin büyümesini engelleme, apoptozu (programlanmış hücre ölümü) uyarıcı ve metastazı (kanser hücrelerinin yayılması) önleyici etkilerinin olduğu gösterilmiştir.





Zerdeçalın emiliminin daha kolay olduğu besin takviyeleri içinde yer aldığını belirten Kulu, curcuminin yağda çözünen bir bileşik olduğunu ve bu nedenle yağla birleştiğinde emiliminin arttığını ifade etmiştir. "Bu sebeple, zerdeçalın yağ kaynağıyla birlikte (örneğin zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi) tüketilmesi önerilmektedir "dedi.

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