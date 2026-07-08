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Selen Servi’den herkese ‘Çay’

Selen Servi, Nükhet Duru’dan dinlediğimiz ‘Çay’ isimli şarkıyı Balkan motifleriyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Selen Servi’den herkese ‘Çay’

Selen Servi gündelik hayatın en sıcak ritüellerinden birini müziğin samimi diliyle buluşturdu. Nükhet Duru’nun sesinden dinlediğimiz ‘Çay’ isimli eser, Balkan motifleriyle yenilendi ve dinleyicinin beğenisine sunuldu.

Selen Servi’den herkese ‘Çay’

Tüm sofralara ve tüm sohbetlere eşlik etmeye aday olan şarkı; içten anlatımı, enerjik düzenlemesi ve güçlü müzikal kadrosuyla dikkat çekiyor. Sofrada, samimi bir atmosferde çekilen klip ise şarkının sıcak dünyasını görsel olarak tamamlıyor.

 

Selen Servi’den herkese ‘Çay’

Sözleri Nükhet Duru’ya, müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Çay”ın düzenlemesinde Berkan Kaya imzası bulunuyor.

 

Selen Servi’den herkese ‘Çay’

Şarkı, adıyla olduğu kadar duygusuyla da tanıdık bir yakınlık kuruyor; çayın etrafında biriken sohbetleri, paylaşımı ve gündelik sıcaklığı müzikal bir atmosferde yeniden yorumluyor.

 

Selen Servi’den herkese ‘Çay’

Hem nostaljik hem çağdaş bir duygu taşıyan “Çay”, yalın ama etkili anlatımıyla günlük hayatın ortak hafızasına dokunuyor. Dostlukların, aile sofralarının ve uzun sohbetlerin vazgeçilmez eşlikçisi olan çayı merkezine alan eser, dinleyicisine herkesin kendinden bir parça bulabileceği sıcak bir hikâye sunuyor.

 

 

 

 

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