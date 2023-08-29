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Tuncay Şanlı iş dünyasına atıldı

Tuncay Şanlı iş dünyasına atıldı. İşte detaylar...

Tuncay Şanlı iş dünyasına atıldı

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, spordaki başarısını iş dünyasına taşıdı.

Tuncay Şanlı iş dünyasına atıldı
Sapanca’da ikinci hotelini açan Tuncay Şanlı, turizm alanındaki başarısını bir adım ileriyi taşıdı.

Tuncay Şanlı iş dünyasına atıldı
Geçtiğimiz yıllarda Sakarya Serdivan’da Hotel on7’yi açan Şanlı, şimdi de On7 Sapanca Prıvate ile hizmet vermeye devam ediyor.

Tuncay Şanlı iş dünyasına atıldı
Sapanca’da inşaa edilen On7 Sapanca Prıvate, 5 private honeymoon ve 17 adet private delexe evden oluşuyor.

Tuncay Şanlı iş dünyasına atıldı
Doğa ile iç içe turistlik ve dinlenme amaçlı seyehat edenler için hotel içerisinde Naile Restoran, Paplo’s restoran ve prıvate spa gibi seçenekler bulunuyor.

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