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Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'e nasıl açıldığını ilk kez anlattı!

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'e nasıl açıldığını ilk kez anlattı! İşte detaylar...

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'e nasıl açıldığını ilk kez anlattı!

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Oyuncu, eşi Özge Gürel'e nasıl açıldığını anlattı.


İşte röportajdan kesitler...

 Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'e nasıl açıldığını ilk kez anlattı!

- Yaklaşık bir sene önce Özge Gürel’le evlendin. Hayatınızda neler değişti?

İyi, çok güzel, çok keyifli gidiyor. İnsanların hayatında evlenince neler değişir bilemem ama bizim hayatımızda öyle aşırı muazzam bir değişiklik olmadı.

- İlk görüşte aşk mıydı?

Bizimki ilk görüşte aşk değildi, zaman içinde oluştu. İlk adımları hep ben attım.

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'e nasıl açıldığını ilk kez anlattı!

- Aa, oysa Özge senden daha girişken ve cevval duruyor...

O biraz daha cesaretlidir ama Özge’ye bayağı bodoslama yürüdüm Hakan. “Etrafını öyle bir kuşattım ki gidecek yerin kalmadı. Planım işe yaradı” diyerek şakalaşıyoruz.

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'e nasıl açıldığını ilk kez anlattı!

- Neydi seni Özge’ye âşık eden?

Hayat enerjisi, motivasyonu, hayata bakış açısı... Buraya gelsin, hepimizi etkisi altına alır enerjisiyle. Bu tarafları çok çekici geldi.

- Geçen sene Romeo ve Juliet’in hikâyesinin geçtiği Verona’da evlendiniz. Sizinki öyle bir aşk mı ki orayı seçtiniz?

Verona’ya gittiğimizde orayı gördük, hikâyenin de etkisi var ama o bahçeyi görünce “Hiç tartışmaya açık değil, burada evlenmeliyiz” dedik.

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'e nasıl açıldığını ilk kez anlattı!

- Nasıl evlenme teklif ettin?

Aklımdaydı ama nerede, nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bir ABD seyahatimiz vardı, orada mı yapsam diye düşündüm. Bir yandan da kafamdaki özel yüzüğü arıyordum. Orada olmadı ama Türkiye’ye döndüğümüzde o yüzük elime geçti. Planlar yapmaya başladım. Bir gün dayanamadım, ‘Artık evlenme teklif edeceğim’ dedim. Önce “Bir şeyler izleyelim” dedim. Özge pijamalarıyla falan, gitti saçına maske sürdü. O sırada heyecandan kalbim güm güm atıyor, hazırlık yapıyorum. Maskesini sürdü. Tam bizlik bir an dedim. Yüzüğü çıkarıcam baktım ellerine de maske yapmış ve bir eldiven takmış, nereye takacağım o yüzüğü? Biraz bekledim, yüzüğü alıp yanıma koydum. “Çıkar artık maskeyi” diye ısrar ettim, anlamadı, ellerini yıkadı, geldi ve ondan sonra yüzüğü taktım.

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