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Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yaz ortasında kışı yaşadı!

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun AVM tarzı dikkat çekti. İşte haberin detaylar...

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yaz ortasında kışı yaşadı!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İstanbul'da görüntülendi.

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yaz ortasında kışı yaşadı!
Bodrum'da hafta sonu tatil yapan çiftin AVM tarzı dikkat çekti.

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yaz ortasında kışı yaşadı!
Gürel veÜnlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yaz ortasında kışı yaşadı! Serkan Çayoğlu'nun sıcak havaya rağmen kalın giyinmeleri dikkat çekti.

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yaz ortasında kışı yaşadı!
Kanyon'da görüntülen oyuncular, objektiflere poz verdi.

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yaz ortasında kışı yaşadı!
İkili, geçtiğimiz sene evlenmişti.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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