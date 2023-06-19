Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İstanbul'da görüntülendi.



Bodrum'da hafta sonu tatil yapan çiftin AVM tarzı dikkat çekti.



Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun sıcak havaya rağmen kalın giyinmeleri dikkat çekti.



Kanyon'da görüntülen oyuncular, objektiflere poz verdi.



İkili, geçtiğimiz sene evlenmişti.

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