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Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e aşk ilanı

Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e aşk ilanı... İşte haberin detayları...

Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e aşk ilanı

Serkan Çayoğlu, Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Kısa bir tatil yaptık. Güzel geçti. Özge'nin (Gürel) müsaitliğine göre ara ara tatil yaparız yine" dedi.

Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e aşk ilanı
Fit haliyle ilgili gelen sorulara oyuncu, "Spor yapmak benim hayat rutinim. Haftada 4-5 kere sporumu yaparım. Biraz da boğazıma düşkünüm diyet falan çok beceremiyorum" diye konuştu.

Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e aşk ilanı
Evliliğin güzel gittiğini söyleyen Çayoğlu, "Özge ile birlikte büyüyoruz. Onunla büyümek çok keyifli ve değerli. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum" dedi.

Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e aşk ilanı
Disiplinli ve planlı biri olduğunu söyleyen oyuncu "Ani kararlar verme ve içinden geldiği gibi davranma konusunda Özge'den çok şey kaptım. Artık planlı tarafımı bir kenara bırakıp daha çok anlık yaşıyorum. Bu da Özge sayesinde oldu ve bu şekilde daha güzel oluyor." dedi.

Serkan Çayoğlu'ndan eşi Özge Gürel'e aşk ilanı

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