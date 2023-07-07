  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serkan Çayoğlu: Özge ile birlikte büyüyorum

Serkan Çayoğlu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Kısa bir tatil yaptık. Güzel geçti. Özge'nin müsaitliğine göre ara ara tatil yaparız yine." dedi.

Serkan Çayoğlu: Özge ile birlikte büyüyorum

Fit haliyle ilgili gelen sorulara oyuncu "Spor yapmak benim hayat rutinim. Haftada 4-5 kere sporumu yaparım. Biraz da boğazıma düşkünüm diyet falan çok beceremiyorum." dedi.

Serkan Çayoğlu: Özge ile birlikte büyüyorum

Evliliğin güzel gittiğini söyleyen Çayoğlu "Özge ile birlikte büyüyoruz. Onunla büyümek çok keyifli ve değerli. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum." dedi.

Serkan Çayoğlu: Özge ile birlikte büyüyorum

Disiplinli ve planlı biri olduğunu söyleyen oyuncu "Ani kararlar verme ve içinden geldiği gibi davranma konusunda Özge'den çok şey kaptım. Artık planlı tarafımı bir kenara bırakıp daha çok anlık yaşıyorum. Bu da Özge sayesinde oldu ve bu şekilde daha güzel oluyor." dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hadise'ye plajda önlem!
  Magazin

Hadise'ye plajda önlem!

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yaz ortasında kışı yaşadı!
  Magazin

Ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yaz ortasında kışı yaşadı!

Serkan Çayoğlu'ndan yeni proje
  Magazin

Serkan Çayoğlu'ndan yeni proje

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'in en sevdiği huyunu açıkladı
  Magazin

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'in en sevdiği huyunu açıkladı

Işın Karaca yakalandığı hastalığı sosyal medyadan duyurdu
  Magazin

Işın Karaca yakalandığı hastalığı sosyal medyadan duyurdu

Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti
  Magazin

Ünlü model Duygu Çakmak ile Fenerbahçeli futbolcu Barış Sungur'un aşkı bitti