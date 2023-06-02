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Serkan Çayoğlu'ndan yeni proje

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, hayranlarını sevindirecek haberi duyurdu. İşte haberin detayları...

Serkan Çayoğlu'ndan yeni proje

Serkan Çayoğlu, İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. Toplantı için gittiği restoran çıkışı görüntülenen Çayoğlu muhabirlerle ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Serkan Çayoğlu'ndan yeni proje

Çayoğlu, "bugün doğum günüm ve yeni proje toplantısı için burdayım, sürpriz bir proje ile geliyorum" ifadelerini kullandı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, proje hakkında sorulan sorularda ise ser verip sır vermedi.

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