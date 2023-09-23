Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu ile kavga ettiği konuları anlattı!

Özge Gürel'den Sabah'tan Merve Yurtyapan'a konuştu.

Oyuncu eşi Serkan Çayoğlu ile ilişkisini şu sözlerle anlattı: "Ünlü gibi yaşamıyoruz. Birbirine aşık iki genciz. Normal ve basit şeylerden hoşlanıyoruz. Bulaşıkları makineden kim çıkaracak ya da kedilerin mamasını kim verecek diye kavga ediyoruz."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.