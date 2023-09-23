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Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu ile kavga ettiği konuları anlattı!

Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu ile kavga ettiği konuları anlattı! İşte detaylar...

Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu ile kavga ettiği konuları anlattı!

Özge Gürel'den Sabah'tan Merve Yurtyapan'a konuştu.

Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu ile kavga ettiği konuları anlattı!

Oyuncu eşi Serkan Çayoğlu ile ilişkisini şu sözlerle anlattı: "Ünlü gibi yaşamıyoruz. Birbirine aşık iki genciz. Normal ve basit şeylerden hoşlanıyoruz. Bulaşıkları makineden kim çıkaracak ya da kedilerin mamasını kim verecek diye kavga ediyoruz."

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