Zuhal Olcay sahnede gözyaşlarını tutamadı

Usta oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay hafta sonu Kalamış Yaz Festivali'nde sahne aldı. Kalamış'taki Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte muhteşem bir kalabalık karşısına çıkan Zuhal Olcay, eşsiz oyun gücüyle harmanladığı sahnesinde dünden bugüne en özel şarkılarını seslendirdi.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Konserin ilerleyen dakikalarında ekibinin sahneye getirdiği doğum günü pastalarını şarkılarını seslendirirken aniden fark eden Zuhal Olcay, duygusal dakikalar yaşadı. Alkışlar ve izleyicilerinin "İyi ki doğmuşsun" tezahüratları arasında mumları üfleyen Zuhal Olcay, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.