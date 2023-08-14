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Zuhal Olcay sahnede gözyaşlarını tutamadı

Usta oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay’a sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Olcay sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Zuhal Olcay sahnede gözyaşlarını tutamadı

Usta oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay hafta sonu Kalamış Yaz Festivali'nde sahne aldı. Kalamış'taki Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte muhteşem bir kalabalık  karşısına çıkan Zuhal Olcay, eşsiz oyun gücüyle harmanladığı sahnesinde dünden bugüne en özel şarkılarını seslendirdi.  

Zuhal Olcay sahnede gözyaşlarını tutamadı

SÜRPRİZ KUTLAMA 

Konserin ilerleyen dakikalarında ekibinin sahneye getirdiği doğum günü pastalarını şarkılarını seslendirirken aniden fark eden Zuhal Olcay, duygusal dakikalar yaşadı. Alkışlar ve izleyicilerinin "İyi ki doğmuşsun" tezahüratları arasında mumları üfleyen Zuhal Olcay, gözyaşlarına hakim olamadı. 

 

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