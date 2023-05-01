Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı

Zuhal Olcay, konserlerine büyük bir hızla devam ediyor.



Hafta sonunda Kalamış'ta Ouzo Roof Restaurant'ın sahnesine çıkan Olcay'ın rezervasyonları yine günler öncesinden kapandı.



Muhteşem sahnesinde şarkılarını tiyatral gücüyle seslendiren, doyumsuz sohbetlerini de şarkılarına ekleyen Zuhal Olcay, sadece sesiyle değil, çekici kostümüyle de dikkat çekti.



Fit görüntüsü ve çekici şıklığı ile göz dolduran Zuhal Olcay, formunu yıllardır asla vazgeçmediği yüzmeye borçlu.



Usta yorumcu, haftanın her günü hiç aksatmadan yüzüyor.

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