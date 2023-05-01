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Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı

Ünlü sanatçı Zuhal Olcay, sahne aldığı gece çekici kostümüyle de dikkat çekti. Ünlü sanatçı, formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı

Zuhal Olcay, konserlerine büyük bir hızla devam ediyor.

Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı
Hafta sonunda Kalamış'ta Ouzo Roof Restaurant'ın sahnesine çıkan Olcay'ın rezervasyonları yine günler öncesinden kapandı.

Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı
Muhteşem sahnesinde şarkılarını tiyatral gücüyle seslendiren, doyumsuz sohbetlerini de şarkılarına ekleyen Zuhal Olcay, sadece sesiyle değil, çekici kostümüyle de dikkat çekti.

Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı
Fit görüntüsü ve çekici şıklığı ile göz dolduran Zuhal Olcay, formunu yıllardır asla vazgeçmediği yüzmeye borçlu.

Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı
Usta yorumcu, haftanın her günü hiç aksatmadan yüzüyor.

Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı

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