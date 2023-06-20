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SnobMagazin.com

Cem Belevi'nin İzmir konserinde kadeh skandalı! Orkestra işi bıraktı!

Şarkıcı Cem Belevi'nin cuma akşamı İzmir'deki Madame Margot'taki konserinde orkestrasıyla gerginlik yaşadığı iddia ediliyor. İşte haberin detayları...

Cem Belevi'nin İzmir konserinde kadeh skandalı! Orkestra işi bıraktı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin cuma akşamı İzmir'deki Madame Margot'taki konserinde orkestrasıyla gerginlik yaşadığı iddia edildi. Şarkıcı, sesle alakalı sorun yaşadığını söyleyerek, ekip arkadaşlarıyla gerginlik yaşadı.

Cem Belevi'nin İzmir konserinde kadeh skandalı! Orkestra işi bıraktı!
Belevi'nin orkestrasına önce ceketiğini fırlattığı söyleniyor.

Cem Belevi'nin İzmir konserinde kadeh skandalı! Orkestra işi bıraktı!
Şarkıcının daha sonra ise kendisine gelen şampanya kadehini ise vokalistiyle konuştuktan sonra bardağı da orkestranın oraya fırlattığı iddia edildi.

Cem Belevi'nin İzmir konserinde kadeh skandalı! Orkestra işi bıraktı!
Konser boyunca morali bozuk olduğu gözlenen Belevi'nin sık sık müzisyen arkadaşlarıyla gerginlik yaşadığı da konuşuluyor.

Cem Belevi'nin İzmir konserinde kadeh skandalı! Orkestra işi bıraktı!
Orkestra çalışanları ise Belevi'nin kendilerine sürekli bir şey fırlatmalarına rağmen, çalmaya devam edip, kuliste ise şarkıcıyla tartıştığı söyleniyor.

 Cem Belevi'nin İzmir konserinde kadeh skandalı! Orkestra işi bıraktı!
Belevi'nin ekip arkadaşları ise işi bıraktığını sosyal medyadan açıkladı.

 Cem Belevi'nin İzmir konserinde kadeh skandalı! Orkestra işi bıraktı!

Belevi'nin orkestra çalışanlarından Eren Koçalan, "Uzun yıllardır beraber çalıştığımız Cem Belevi ile tüm orkestra olarak yollarımızı ayırdık. Herkese PROFESYONEL hayatında başarılar" yazdı. Koçalan'ın 'profesyonel' kelimesini büyük harflerle yazması dikkat çekti.

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