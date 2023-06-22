İrem Derici eski sevgilisi Cem Belevi'ye gönderme mi yaptı?

İrem Derici, sosyal medya hesaplarından yazdıklarıyla dikkat çekti. Şarkıcı, bir dönem birlikte olduğu ve aldatıldığını söyleyerek ayrıldığı Belevi'nin geçtiğimiz günlerdeki İzmir konserinde orkestrasına kadeh fırlattığı iddialarından sonra Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.



Belevi, orkestrasına kadeh fırlattığı iddiasından sonra orkestra da işi bırakmıştı.



İrem Derici bir konserinden sonra ekibini etiketledi.



Şarkıcı, "Bu kız hep sahnede... Tatlı patateslerim. Beni gün geçtikçe daha da yücelttiğiniz için size çok teşekkür ederim. Söz g.tüm asla kalkmayacak" yazısı, eski sevgilisine gönderme olarak algılandı.

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