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İrem Derici eski sevgilisi Cem Belevi'ye gönderme mi yaptı?

İrem Derici, eski sevgilisi Cem Belevi'nin orkestrasına kadeh fırlattığı iddiasından sonra yazdıklarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

İrem Derici eski sevgilisi Cem Belevi'ye gönderme mi yaptı?

İrem Derici, sosyal medya hesaplarından yazdıklarıyla dikkat çekti. Şarkıcı, bir dönem birlikte olduğu ve aldatıldığını söyleyerek ayrıldığı Belevi'nin geçtiğimiz günlerdeki İzmir konserinde orkestrasına kadeh fırlattığı iddialarından sonra Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

İrem Derici eski sevgilisi Cem Belevi'ye gönderme mi yaptı?
Belevi, orkestrasına kadeh fırlattığı iddiasından sonra orkestra da işi bırakmıştı.

İrem Derici eski sevgilisi Cem Belevi'ye gönderme mi yaptı?
İrem Derici bir konserinden sonra ekibini etiketledi.

İrem Derici eski sevgilisi Cem Belevi'ye gönderme mi yaptı?
Şarkıcı, "Bu kız hep sahnede... Tatlı patateslerim. Beni gün geçtikçe daha da yücelttiğiniz için size çok teşekkür ederim. Söz g.tüm asla kalkmayacak" yazısı, eski sevgilisine gönderme olarak algılandı.

İrem Derici eski sevgilisi Cem Belevi'ye gönderme mi yaptı?

 

 

 

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