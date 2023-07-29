 İrem Derici meydan okudu

İrem Derici 18 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da, 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Planladığı şovlar için hazırlıklara başlayan Derici bu iki dev organizasyon için şimdiden kampa girdi.

Bu yazın en çok konser veren isimlerinin başında gelen İrem Derici önceki gün Bodrum, Türkbükü’ndeki bir beach club’da sahne aldı. Seyircisiyle sohbet eden Derici yaz sezonunu 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava’da vereceği konserle kapatacağını, öncesinde 18 Ağustos’ta Maslak’taki Maximum Uniq Açıkhava’da da Avrupa standartlarında şovlar içeren bir konserle daha sevenlerinin karşısında olacağını müjdeledi.



Bu iki dev konser için kampa giren İrem Derici sıkı bir diyete başladı.

Sahnede yüksek performanslı bir gösteri sunabilmek için her gün yaptığı sporun saatlerini arttırdı. Bir yandan provalara başlayan İrem Derici konserler dışında tüm vaktini spora ve koreografi çalışmalarına ayırdı.



Sürekli dans ettiğini söyleyen Derici iki konser için farklı konseptlerde sürprizlerle dolu dev birer şov sunacak. Konserleri için gösterişli kıyafetler hazırlatan İrem Derici bugüne dek ödül törenlerinde ve önceki Harbiye Açık Hava konserlerinde unutulmaz performanslara imza atmıştı. Çıtayı iyice yükselten ve sürprizleri merakla beklenen Derici “Şov nasıl yapılır yeniden göstereceğim” dedi.

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