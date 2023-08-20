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İrem Derici kombiniyle damga vurdu

Ünlü şarkıcı İrem Derici kombiniyle damga vurdu. İşte detaylar...

İrem Derici kombiniyle damga vurdu

İrem Derici, Jolly Joker x Vodafone Red Açıkhava Konserleri kapsamında İstanbul, Maslak’taki Maximum Uniq Açıkhava’da sahne aldı.

İrem Derici kombiniyle damga vurdu
İrem Derici’nin konseri dans ve ışık şovlarıyla adeta bir müzikale dönüştü. İrem Derici dün akşam İstanbul Maslak’taki Maximum Uniq Açıkhava’da Jolly Joker x Vodafone Red Açıkhava Konserleri serisi kapsamında sahneye çıktı.

 İrem Derici kombiniyle damga vurdu

Özel tasarlanmış sahnesi, ışık gösterileri, dansçıları, kıyafetleri ve söylediği şarkılarla tam bir şov kızıydı.

 İrem Derici kombiniyle damga vurdu

Adeta rengarenk bir müzikal sunan İrem Derici ve ekibi performanslarıyla kendilerini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. İrem Derici, sahnesine konuk ettiği arkadaşı Kerimcan Durmaz ile ‘Bedel’ şarkısını birlikte seslendirdi. İkili bu düet esnasında tüm ekiple beraber büyük alkış alan bir dans gösterisine imza attı. Biletleri günler öncesinden tükenen bu muhteşem konseri kaçıranlar İrem Derici’yi daha büyük bir şovla 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava sahnesinde izleyebilecek.

İrem Derici kombiniyle damga vurdu

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