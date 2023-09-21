  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İrem Derici ayrıldığı sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında ilk kez konuştu

İrem Derici ayrıldığı sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında ilk kez konuştu...

İrem Derici ayrıldığı sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında ilk kez konuştu

İrem Derici, önceki gün Cihangir'deki Demeti adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşının doğum gününü kutlamaya geldiklerini söyleyen Derici, geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başladığı Atakan Işıktutan'dan geçtiğimiz hafta ayrılmıştı.

İrem Derici ayrıldığı sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında ilk kez konuştu
Ayrılık kararı alan çift, birbirlerine zaman ayıramadıklarını söyleyerek anlaşmalı bir şekilde ayrıldıklarını dile getirmişti. Konuyla alakalı İrem Derici, "Tam olarak ne diyebilirim ki. Açıklama yaptık aslında. Boş bir bahane gibi geliyor belki size ama ilişki demek birlikte vakit geçirmek demek. Ben işkolik birisiyim. O kadar düzgün ve iyi kalpli bir adam ki, işler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. O da yoğun çalışıyor ben de. Konserden geliyorum arka arkaya 3 veya 4 tane konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Çünkü kolun bacağın tutmuyor yorgunluktan. Genelde benim ilişkilerim kavga ve gürültü ile bitiyor. Ben bu sefer böyle olsun istemedim çünkü çok değerliydi benim için. Hala da öyle. Onun iyiliği benim için çok önemli." diyerek konuya açıklık getirdi.

 İrem Derici ayrıldığı sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında ilk kez konuştu

BAŞKASI OLSA MEKANI TERK EDERDİ!
Sosyal medya hesabından sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında bir paylaşımda bulunan İrem Derici, bugüne kadar yaptığı paylaşımlar ile birçok kişiyi sevgilisi ile arasındaki ilişkiye hayran bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir mekana giden Atakan Işıktutan, ayrılık yaşadığı sevgilisi İrem Derici'nin şarkısı çalınca da eşlik edince bu anları sosyal medyada gündem olmuştu. İrem Derici konuyla ilgili ise, "Kim hangi mekana gitse benim şarkılarım 12 yıldır her yerde. Ne kadar güzel bir hareket. Başkası olsa ego yapar ve mekanı terk eder. O yüzden bu kadar güzel andığım ve anacağım birisi kendisi. Çok mutlu oldum o videoyu izleyince. Biz ömür boyu görüşürüz de. Birisinin başına bir şey gelse ilk biz koşarız." diye konuşarak hala kendisine saygı duyduğunu sevdiğini dile getirdi.

İrem Derici ayrıldığı sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında ilk kez konuştu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İrem Derici ile Atakan Işıktutan aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi
  Magazin

İrem Derici ile Atakan Işıktutan aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

İrem Derici kombiniyle damga vurdu
  Magazin

İrem Derici kombiniyle damga vurdu

İrem Derici incecik oldu
  Magazin

İrem Derici incecik oldu

Gelin-damattan İrem Derici'ye sahnede sürpriz
  Magazin

Gelin-damattan İrem Derici'ye sahnede sürpriz

İrem Derici meydan okudu
  Magazin

İrem Derici meydan okudu

İrem Derici hastanelik oldu
  Gündem

İrem Derici hastanelik oldu