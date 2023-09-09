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İrem Derici ile Atakan Işıktutan aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

İrem Derici - Atakan Işıktutan aşkı bitti. Derici, ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile duyurdu.

İrem Derici ile Atakan Işıktutan aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

Şarkıcı İrem Derici 8 aydır Survivor yarışması ile tanınan Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyordu. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını anlatan çiftten kötü haber geldi.

İrem Derici ile Atakan Işıktutan aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

İrem Derici - Atakan Işıktutan aşkı bitti. Derici, ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile duyurdu.

İrem Derici ile Atakan Işıktutan aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

"Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bi'şey yaşadık Atakan'la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına... Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam Ataka Işıktutan..."

İrem Derici ile Atakan Işıktutan aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

 

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