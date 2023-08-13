İrem Derici incecik oldu

Hafta sonu Çeşme ve Denizli'de arka arkaya konserler veren İrem Derici verdiği kilolarla dikkat çekti.



Kısa süre önce Şeyda Çoşkun’un diyet programına başlayan İrem Derici, “Diyet ve sporu aynı anda götürerek sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum” dedi.



Derici bu hafta tüm vaktini İstanbul’da vereceği konserler için provalarda geçirecek.

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