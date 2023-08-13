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İrem Derici incecik oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici incecik oldu. İşte haberin detayları...

İrem Derici incecik oldu

Hafta sonu Çeşme ve Denizli'de arka arkaya konserler veren İrem Derici verdiği kilolarla dikkat çekti.

İrem Derici incecik oldu
Kısa süre önce Şeyda Çoşkun’un diyet programına başlayan İrem Derici, “Diyet ve sporu aynı anda götürerek sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum” dedi.

İrem Derici incecik oldu
Derici bu hafta tüm vaktini İstanbul’da vereceği konserler için provalarda geçirecek.

İrem Derici incecik oldu

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