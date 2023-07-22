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İrem Derici hastanelik oldu

İrem Derici, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanelik oldu. İşte haberin detayları...

İrem Derici hastanelik oldu

İrem Derici, dün gece aniden hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı, enfeksiyon geçirdiğini söyledi.

İrem Derici hastanelik oldu
Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Derici, "Sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum. Son dakikaya kadar kortizonlarla ayaklanırım belki diye uğraştık ama nafile... Haftalardır dört gözle beklediğim Akcakoca Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılamayacağımı inanılmaz bir büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum. Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum, size söz, daha büyük bir enerjiyle en güzel size borcum olsun" diye yazdı.

İrem Derici hastanelik oldu

 

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