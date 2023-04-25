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Cem Belevi'den 'Mavi Mavi'

Türk pop müziğinin başarılı ismi Cem Belevi Ramazan Bayram’ında önce Eskişehir sonrasında İzmir’de sahne aldı.

Cem Belevi'den 'Mavi Mavi'

İlk olarak Eskişehir'de konser veren Cem Belevi, Eskişehirlilere eğlence dolu bir bayram yaşattı. İbrahim Tatlıses’in 'Mavi Mavi' şarkısını seslendiren popçu, yoğun ilgiyle karşılandı. Bayramın ikinci günü ise İzmir’de sahne alan şarkıcı, sahne performansıyla alkış topladı.

Cem Belevi'den 'Mavi Mavi'

“85 GÜN SONRA İLK SAHNEMİZ"

Belevi, sahneden sevenlerinin bayramını, "85 gün sonra ilk sahnemiz. Paylaştıkça acılar azalır, mutluluklar çoğalır. Hayatta en güzel şey her şeyi birlikte paylaşabilmek. Hep birlikte, mutlulukla nice güzel bayramlarımız olsun" sözleriyle kutladı.

Cem Belevi'den 'Mavi Mavi'

“TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUM"

Sahne sonrası röportaj veren ünlü isim, "Hem sahne hem oyunculuk çok iyi gidiyor. Bir sinema filmi çektim, yakında vizyona girecek. İki dijital film çektim. Onun dışında dizi için de gelen teklifleri değerlendiriyorum, senaryo okuyorum. Kısmet bakalım" açıklamasını yaptı.

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