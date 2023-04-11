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Cem Belevi’den Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde anlamlı konser

Ünlü şarkıcı Cem Belevi’de sevilen şarkılarını bu kez otizmli bireyler için söyledi. Öğrenci ve öğretmenlerinde şarkılara eşlik etmesi ile gecede güzel görüntüler oluştu.

Cem Belevi’den Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde anlamlı konser

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede Otizmli bireylerden oluşan orkestra ve korolar sahne alırken, halk oyunları ekipleri dans gösterilerini sergiledi. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen gecede ünlü şarkıcı Cem Belevi’de sevilen şarkılarını bu kez otizmli bireyler için söyledi. Öğrenci ve öğretmenlerinde şarkılara eşlik etmesi ile gecede güzel görüntüler oluştu.

Cem Belevi’den Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde anlamlı konserCem Belevi, “Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Farkındalığı Bırak Fark Yarat diyen bir ekip vardı sahnede. Bende onların bu heyecanını coşkusunu paylaşmaya çalıştım. Fark yaratanları göstermek için bir katkıda bulunmak istedim. Ben sahneye çıkmadan önce otizmli bireylerimiz konser verdi. Hepsi de çok yetenekliydi. Çok şahaneler. Artık farklılığı bırakıp onların yarattığı farkı görme zamanı” şeklinde konuştu.

Cem Belevi’den Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde anlamlı konser

Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Osman Merze,” Okul olarak bu sene otizmde farkındalığı bırak fark yarat sloganıyla bir araya geldik. Bizim amacımız otizmli çocukların her anlamda topluma katılabilmeleri. Tüm gönüllülerimize ve değerli sanatçımız Cem Belevi’ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu akşam İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu müzik ziyafeti sundu. Orkestra şefimiz hariç tüm tamamı otizmli bireylerden oluşuyor. Diğer halk oyunları gruplarımızda da öğretmen halk oyunları gruplarımız ve öğrenci-öğretmen halk oyunları gruplarımız gösterilerini sergiledi. Başka bir koromuzda da sevgili öğrencilerimiz öğretmenlerimize eşlik etti” ifadelerini kullandı.

 

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