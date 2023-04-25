Aslıhan Karalar’dan örnek davranış

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Karalar, ''Mayıs'ın ilk haftası bir sinema filmimiz gösterime giriyor. Bunun dışında, oynadığım bir aksiyon filminin çekimleri de devam ediyor. Yaz ayı içinde yeni projelerim var'' dedi.

Perşembe günü yeni yaşını kutlayacağını söyleyen oyuncu, ''Doğum günü hediyesi olarak, otizmli çocuklar için bağış yapılmasını istedim. Böyle bir kampanya başlattım'' dedi.

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