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Aslıhan Karalar’dan örnek davranış

Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Etiler Akmerkez'de alışveriş turundaydı. Oyuncu, doğum gününü otizmli çocuklara bağışladığını söyledi.

Aslıhan Karalar’dan örnek davranış

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Karalar, ''Mayıs'ın ilk haftası bir sinema filmimiz gösterime giriyor. Bunun dışında, oynadığım bir aksiyon filminin çekimleri de devam ediyor. Yaz ayı içinde yeni projelerim var'' dedi.

Aslıhan Karalar’dan örnek davranış

Perşembe günü yeni yaşını kutlayacağını söyleyen oyuncu, ''Doğum günü hediyesi olarak, otizmli çocuklar için bağış yapılmasını istedim. Böyle bir kampanya başlattım'' dedi.

Aslıhan Karalar’dan örnek davranış

 

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