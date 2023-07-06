  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aslıhan Karalar Bodrum sahillerini güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, güzelliğiyle Bodrum'u salladı. İşte haberin detayları...

Aslıhan Karalar Bodrum sahillerini güzelliğiyle büyüledi

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Bayramdan sonra soluğu Bodrum’dan alan güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Gündoğan'da bir beach’te denize girerken görüntülendi.

Aslıhan Karalar Bodrum sahillerini güzelliğiyle büyüledi
Düzgün fiziği ve fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakan Karalar, denize girdikten sonra uzun uzun güneş banyosu yaptı.

Aslıhan Karalar Bodrum sahillerini güzelliğiyle büyüledi

Aslıhan Karalar Bodrum sahillerini güzelliğiyle büyüledi

Aslıhan Karalar Bodrum sahillerini güzelliğiyle büyüledi

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı
  Magazin

Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı

Aslıhan Karalar’dan örnek davranış
  Magazin

Aslıhan Karalar’dan örnek davranış

Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...
  Magazin

Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...

Simge Sağın'dan ters köşe...
  Magazin

Simge Sağın'dan ters köşe...

Ünlü oyuncu Seray Sever ailesiyle tatile çıktı
  Magazin

Ünlü oyuncu Seray Sever ailesiyle tatile çıktı

Acun Ilıcalı dördüncü kez mi evleniyor? O detay dikkat çekti!
  Magazin

Acun Ilıcalı dördüncü kez mi evleniyor? O detay dikkat çekti!