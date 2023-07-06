Aslıhan Karalar Bodrum sahillerini güzelliğiyle büyüledi

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Bayramdan sonra soluğu Bodrum’dan alan güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Gündoğan'da bir beach’te denize girerken görüntülendi.



Düzgün fiziği ve fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakan Karalar, denize girdikten sonra uzun uzun güneş banyosu yaptı.

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