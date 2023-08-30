Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Yapımcılığını Starworks Productions’un yaptığı yönetmen koltuğunda ise Bülent Terzioğlu’nun oturduğu “Money Talks” (Para Konuşur) filminin galası Özdilek AVM’de yapıldı.

Aksiyon ve macera severlerin merakla beklediği Para Konuşur (Money Talks) önceki gece yapılan gala gösterimiyle vizyona hazırlandı.

Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar’ın başrolü paylaştığı bol aksiyon dolu film için gala alanını yüzlerce hayran doldurdu.

2017 yılında Kick boks dünya şampiyonluğunu göğüsleyen Kılıç ve Aslıhan Karalar için onlarca hayran fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Oyuncuların tam kadro katıldığı gala gecesine ilgi büyük oldu.

Özel salonda yapılan gösterime oyuncular alkışlar eşliğinde katıldı.

Aslıhan Karalar gala için diktirdiği özel tasarım elbisesiyle galaya katılan tüm misafirleri büyüledi.

Yapımcılığını Starworks Productions'ın üstlendiği "Para Konuşur" filmi 1 Eylül'de vizyona girecek.

Selçuk Kılıç'ın başroldeki "Pars" karakterini oynadığı yapımda "Asena"yı Aslıhan Karalar, "Kafkas"ı Kubilay Penbeklioğlu, "Patron"u Kaan Yılmaz, "Doktor" karakterini ise Cansu Fırıncı canlandırıyor

FİLMİN KONUSU:

İçinde dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünün yer aldığı büyük aksiyon filminde yaşamak için savaşmanın en ayrıntılı hali yer alıyor. Aile, Para, Aşk, Dövüş, Legal, İllegal zirvelerin olduğu hayatta kalma mücadelesi, sevdiklerini koruma ve arzu ettiğin düzeni kurmak. Akıl almaz kafes dövüşü adı altında adeta kafes savaşı veren Pars’ın ve Artemis’in mücadelesi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.