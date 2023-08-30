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Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Aslıhan Karalar, Kubilay Penbeklioğlu ve Selçuk Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Para Konuşur filminin galası geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Yapımcılığını Starworks Productions’un yaptığı yönetmen koltuğunda ise Bülent Terzioğlu’nun oturduğu “Money Talks” (Para Konuşur) filminin galası Özdilek AVM’de yapıldı.

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Aksiyon ve macera severlerin merakla beklediği Para Konuşur (Money Talks) önceki gece yapılan gala gösterimiyle vizyona hazırlandı.

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar’ın başrolü paylaştığı bol aksiyon dolu film için gala alanını yüzlerce hayran doldurdu.

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

2017 yılında Kick boks dünya şampiyonluğunu göğüsleyen Kılıç ve Aslıhan Karalar için onlarca hayran fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Oyuncuların tam kadro katıldığı gala gecesine ilgi büyük oldu.

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Özel salonda yapılan gösterime oyuncular alkışlar eşliğinde katıldı.

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Aslıhan Karalar gala için diktirdiği özel tasarım elbisesiyle galaya katılan tüm misafirleri büyüledi.  

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Yapımcılığını Starworks Productions'ın üstlendiği "Para Konuşur" filmi 1 Eylül'de vizyona girecek.

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı Para Konuşur filminin galası gerçekleştirildi

Selçuk Kılıç'ın başroldeki "Pars" karakterini oynadığı yapımda "Asena"yı Aslıhan Karalar, "Kafkas"ı Kubilay Penbeklioğlu, "Patron"u Kaan Yılmaz, "Doktor" karakterini ise Cansu Fırıncı canlandırıyor 

FİLMİN KONUSU:

İçinde dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünün yer aldığı büyük aksiyon filminde yaşamak için savaşmanın en ayrıntılı hali yer alıyor. Aile, Para, Aşk, Dövüş, Legal, İllegal zirvelerin olduğu hayatta kalma mücadelesi, sevdiklerini koruma ve arzu ettiğin düzeni kurmak. Akıl almaz kafes dövüşü adı altında adeta kafes savaşı veren Pars’ın ve Artemis’in mücadelesi.

 

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