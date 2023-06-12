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Galatasaray’ın 23. şampiyonluk kutlamalarında Soner Sarıkabadayı sahnede olacak

Gaziantep’te gerçekleşecek olan Galatasaray’ın 23. şampiyonluk kutlamalarında bütün hit şarkılarıyla Soner Sarıkabadayı sahnede olacak.

Galatasaray’ın 23. şampiyonluk kutlamalarında Soner Sarıkabadayı sahnede olacak

Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray’ın elde ettiği şampiyonluk için özel bir repertuar hazırlayan Soner Sarıkabadayı kutlamalara Galatasaray için bestelemiş olduğu “Nerede Kalmıştık?” isimli eseriyle başlayacak.

Galatasaray’ın 23. şampiyonluk kutlamalarında Soner Sarıkabadayı sahnede olacak

Gaziantep’te yarın gerçekleşecek olan kutlamalara Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin de teşrif etmesi bekleniyor.

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