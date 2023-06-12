Galatasaray’ın 23. şampiyonluk kutlamalarında Soner Sarıkabadayı sahnede olacak

Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray’ın elde ettiği şampiyonluk için özel bir repertuar hazırlayan Soner Sarıkabadayı kutlamalara Galatasaray için bestelemiş olduğu “Nerede Kalmıştık?” isimli eseriyle başlayacak.

Gaziantep’te yarın gerçekleşecek olan kutlamalara Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin de teşrif etmesi bekleniyor.

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