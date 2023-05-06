Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Mauro Icardi ve Lucas Torreira, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.



Ayrı arabalarla gelen yıldız isimler bir mekana birlikte girdi.



Icardi giyim tarzıyla dikkat çekerken herkesin ilgi odağı oldu.



Yıldız isimler arkadaşları ile geldikleri mekanda yaklaşık iki saat kalarak yemek yediler.

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