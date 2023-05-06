  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mauro Icardi ve Lucas Torreira ilgi odağı oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Nişantaşı'nda ilgi odağı oldu. İşte haberin detayları...

Mauro Icardi ve Lucas Torreira ilgi odağı oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Mauro Icardi ve Lucas Torreira, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Mauro Icardi ve Lucas Torreira ilgi odağı oldu
Ayrı arabalarla gelen yıldız isimler bir mekana birlikte girdi.

Mauro Icardi ve Lucas Torreira ilgi odağı oldu
Icardi giyim tarzıyla dikkat çekerken herkesin ilgi odağı oldu.

Mauro Icardi ve Lucas Torreira ilgi odağı oldu
Yıldız isimler arkadaşları ile geldikleri mekanda yaklaşık iki saat kalarak yemek yediler.

Mauro Icardi ve Lucas Torreira ilgi odağı oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Simge Sağın adının aşk dedikodusuna karıştığı Mauro Icardi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu
  Magazin

Simge Sağın adının aşk dedikodusuna karıştığı Mauro Icardi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu

Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü
  Magazin

Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü

Lucas Torreira adının aşk dedikodusuna karıştığı Devrim Özkan'ın ismini duyunca bakın ne yaptı?
  Magazin

Lucas Torreira adının aşk dedikodusuna karıştığı Devrim Özkan'ın ismini duyunca bakın ne yaptı?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisinin bitme sebebi ortaya çıktı
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisinin bitme sebebi ortaya çıktı

Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde
  Magazin

Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde

İsmail Hacıoğlu ve sevgilisi Aslıhan Gürbüz ilk kez el ele görüntülendi
  Magazin

İsmail Hacıoğlu ve sevgilisi Aslıhan Gürbüz ilk kez el ele görüntülendi