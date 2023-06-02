Ünlü oyuncu Pelin Öztekin yaz sezonunu İstanbul'da açtı

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, İstanbul'daki havayı fırsat bilip, deniz keyfi yaptı. Galatasaray taradftarı olan oyuncu, Galatasaray Kalamış Tesisleri'ne gitti.



Bikiniyle poz veren Öztekin, "İstanbul için deniz sezonu açılmıştır" yazarak, sarı ve kırmızı kalp emojisi koydu.

Oyuncu, denize girdiği anları da yayınladı.

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