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Ünlü oyuncu Pelin Öztekin yaz sezonunu İstanbul'da açtı

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, İstanbul'daki havayı fırsat bilip deniz keyfi yaptı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin yaz sezonunu İstanbul'da açtı

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, İstanbul'daki havayı fırsat bilip, deniz keyfi yaptı. Galatasaray taradftarı olan oyuncu, Galatasaray Kalamış Tesisleri'ne gitti.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin yaz sezonunu İstanbul'da açtı
Bikiniyle poz veren Öztekin, "İstanbul için deniz sezonu açılmıştır" yazarak, sarı ve kırmızı kalp emojisi koydu.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin yaz sezonunu İstanbul'da açtı

Oyuncu, denize girdiği anları da yayınladı.

 

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