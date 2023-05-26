Pelin Öztekin'den flaş Mauro Icardi itirafı...

Snob Magazin'in haberine göre; Pelin Öztekin, Nişantaşı'nda görüntülendi. Projelerinden bahseden oyuncu, "Görüştüğüm işler var. Yaz için romantik komedi dizi senaryoları geldi. Ama eylül ayı için okuduğum bir senaryo ve rol, beni inanılmaz etkiledi. Dram projesi ve benim için ters köşe olacak bir karakter. Sanırım eylüldeki o işi bekleyeceğim. Beni heyecanlandıran proje o... Haziranın sonuna kadar daha İstanbul'dayım. Galatasaray'ın şampiyonluğu var. Küçük bir tatil yapıp, sonra sezona hazırlık yapacağım" dedi.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Öztekin, salı günü takımının Ankaragücü ile karşılaşacağı maça gideceğini belirterek, "Ankara'dan dönüştü inşallah şampiyonluğu kutlayacağız. Bütün deplasmanlara gidiyorum. İlk maçıma beş yaşında gittim. Sekiz yaşından sonra hep gittim. Sonra her sene kombinem oldum. Nasıl yetiştiriliyorsanız öyle giden bir aşk oluyor. 13 yıldır kulüp üyesiyim. Babam (Rasim Öztekin) da kulüp üyesiydi" diye konuştu.

"PROJE GELİRSE DÜŞÜNÜLÜR"

Oyuncu, "Babanız Rasim Öztekin'in hayatının film olması için gelen bir proje var mı?" sorusuna, "Bana gelen öyle bir şey yok. Daha çok herhalde müzisyenlerin hayatı film oluyor. Öyle bir proje gelirse düşünülür. Şu an yok ama" yanıtını verdi.

"TİPİNİ BEĞENİYORUZ"

Öztekin geçtiğimiz günlerde "Bir Mauro Icardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusuna, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı (Nara) ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence" demişti. Sözlerinin çok konuşulmasına oyuncu, "Icardi bizim göz bebeğimiz. Takımımızın bu zamana kadar gelmiş en iyi forvetlerinden bir tanesi... Tipini beğeniyoruz ve yakışıklı inkar da etmiyoruz. Magazin evli adamı bizlerle yakıştırıyor onu anlamıyoruz. Wanda yengemiz var. Olmasaydı düşünürdüm. Yakışıklı bir adamın yanına yakıştırılmak güzel. Galatasaray'ımızda kalsın bizi mutlu eder" diyerek, espri yaptı. Oyuncu, "Icardi giderse üzülür müsünüz?" sorusuna, "Arkasından ağlamam ama üzülürüm" cevabını verdi.

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