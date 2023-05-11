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Pelin Öztekin'den flaş Mauro Icardi yorumu...

Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin'den Mauro Icardi ile gülümseten yorum geldi. İşte haberin detayları...

Pelin Öztekin'den flaş Mauro Icardi yorumu...

2017 yılında Ebru Ayaşlılar, Ahmet Faik Karanis ve Cem Karakuş ortaklığı ile kurulan dijital iletişim ajansı X İletişim sektördeki 5. yılını ve Dubai’ye kadar büyümesini eğlenceli bir partiyle kutladı. Pelin Öztekin de geceye katılanlar arasındaydı.

Pelin Öztekin'den flaş Mauro Icardi yorumu...
Yazı açtığını söyleyen Öztekin, "Ben Alanya'da aslında yazı açtım. Şimdi İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz" diyerek gülümsedi.

 Pelin Öztekin'den flaş Mauro Icardi yorumu...

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Pelin Öztekin, gazetecilerin şakalaşmak amacıyla sorduğu, "Bir Icardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusuna kahkahalar ile, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence" diye yanıtladı.

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