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Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'den şaşırtan hareket! Üstsüz denize girdi

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'den şaşırtan hareket! Üstsüz denize girdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'den şaşırtan hareket! Üstsüz denize girdi

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, tatiline devam ediyor.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'den şaşırtan hareket! Üstsüz denize girdi

Oyuncu, denize üstsüz girdiği anı Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'den şaşırtan hareket! Üstsüz denize girdi

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