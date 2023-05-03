Aksan Kozmetik Sanat ve Sanayi Söyleşi Günü’ne Galatasaray’ın Başkanı Dursun Özbek katıldı

Üçüncüsü gerçekleştirilen Aksan Kozmetik Sanat ve Sanayi Söyleşi Günü’ne otomotiv ve turizm sektörlerinde tanınmış iş insanı, aynı zamanda da Galatasaray Spor Kulübü’nün başkanı Dursun Özbek konuk olarak katıldı.

“Benim asıl işim Galatasaray”

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, 1950 yılında dünyaya geldiğini belirten Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek Dursun Özbek, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldikten sonra çocukluğu, eğitim hayatı ve iş hayatının temelinde Beyoğlu’nun olduğunu dile getirdi.

Dursun Özbek, şunları aktardı: “Beyoğlu’nda 16 metrekarelik küçük bir dükkânımız vardı, 1973’te orada yedek parça ticaretine başladık. Kardeşimle birlikte ticarete başlamak adına dükkânı düzenledik, rahmetli babamın arkadaşının tavsiyesiyle çelik kasa alarak iş hayatına atıldık. Biz işe başladıktan 1 sene sonra Kıbrıs Çıkartması yaşandı, ekonomi sallandı. Yılmadık, devam ettik. O günden bugünlere ülkemizin başına gelen her şeyi iş hayatımda yaşadım. Bugün için yedek parça işimiz hala devam ediyor. Turizmin hareketlenmesiyle 1988’de Talimhane’de otel inşa edip 1990’da açtık. Bugün, turizm sektöründe de çalışmayı sürdürüyoruz. Kıssadan hisse; eğer işinizi seviyorsanız ve doğruluktan ayrılmıyorsanız, hangi kriz gelirse gelsin ya da ne olursa olsun ayakta duruyorsanız, yükselişiniz kaçınılmaz olur. Bugüne geldiğimizde artık benim esas işim Galatasaray...”

Söyleşide konuşan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Yöneticisi Zafer Kutanoğlu; “Sanat ve Sanayi Söyleşileri’nin üçüncüsünü düzenliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin saygın iş insanı Dursun Özbek’in otomotiv ve turizm gibi iki zorlu sektörde ne gibi başarılar elde ettiğini dinlemek, ufkumuzu genişletti. Böylesi meşakkatli bir iş yolculuğuna Galatasaray Başkanlığı gibi zorlu bir durak eklemesi, kendisinin ne denli yoğun bir çalışma hayatı olduğunu gösteriyor. Paylaştığı kıymetli bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Söyleşinin ardından Zafer Kutanoğlu, konuğu Dursun Özbek’e teşekkür plaketi takdim etti. Aksan Kozmetik, İstanbul Hadımköy’de 30 bin metrekare alana sahip entegre üretim tesisinde, uluslararası BRC CP ve IFS HPC Tüketici Ürünleri Standartları, ISO 22716 GMP, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO ve GMP kalite standartlarında kozmetik, kişisel bakım, bebek bakım ürünleri, hijyen ürünleri, ev temizlik ürünleri ve ıslak mendil üretiyor.

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