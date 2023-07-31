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Para Konuşur 1 Eylül'de vizyonda

Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar’ın başrolü paylaştığı Money Talks (Para Konuşur) 1 Eylül'de vizyona girecek.

Para Konuşur 1 Eylül'de vizyonda

Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar’ın başrolü paylaştığı Money Talks (Para Konuşur) filmi 1 Eylül de sinemaseverlerle buluşacak.

Para Konuşur 1 Eylül'de vizyonda
5 farklı dalda dünya şampiyonu sporcunun da rol aldığı film aksiyon severleri heyecanlandırdı.

Para Konuşur 1 Eylül'de vizyonda

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