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SnobMagazin.com

Dr. Şenay Devi yeni yaşını dostlarıyla kutladı 

Dr. Astrolog Şenay Devi, yeni yaşına Cahide Palazzo'da Türkan Şerbetçi İzzet Çapa ev sahipliğinde Astrodeha ekibi ve dostlarıyla girdi.

Dr. Şenay Devi yeni yaşını dostlarıyla kutladı 

Türkiye'de astroloji alanında ilk ve tek Dr. ünvanını taşıyan ve yine ülkemizde ilk ve tek profesyonel eğitimini ABD Kepler College ve Dirah Academy International'da tamamlayan Dr. Astrolog Şenay Devi, yeni yaşına Cahide Palazzo'da Türkan Şerbetçi İzzet Çapa ev sahipliğinde Astrodeha ekibi ve dostlarıyla girdi. 

Dr. Şenay Devi yeni yaşını dostlarıyla kutladı 

Ünlü astrolog başarılı modacı Oktay Sevenin hazırladığı kırmızı elbisesi ile beğeni topladı.

Dr. Şenay Devi yeni yaşını dostlarıyla kutladı 

Dr. Şenay Devi yeni yaşını dostlarıyla kutladı 

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