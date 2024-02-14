Ünlü astroloğun babası Cemil İpekçi çıktı

senay devi

Şenay Devi, "Bu anlamlı gecede olmanın yanı sıra manevi babam Cemil İpekçi'nin de çok anlamlı ve özel defilesini izlemekte ayrı bir heyecan verdi. Ülkemizde okumayan kız çocuğu kalmasın." diyerek daima sosyal sorumluluk projelerini desteklediğini ifade etti.

KIZLAR OKUSUN DİYE ÖZEL DEFİLE

Öykü Serter’in sunduğu, Cenk Yüksel’in kırmızı halı sunuculuğunu yaptığı gecede sektörlerinde zirveye çıkan birbirinden değerli sanat, spor, cemiyet ve iş insanları ödüllendirildi.

Ödül töreninin ardından efsane modacı Cemil İpekçi’nin Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabından esinlenerek 100. yıla özel hazırladığı tasarımları sergilendi. Defilede, ünlü sanatçı Nükhet Duru ilk kez mankenlik yaparken ünlü top model Çağla Şıkel de finalde çok özel bir tasarımla yürüdü.

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