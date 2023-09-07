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SnobMagazin.com

Dr. Astrolog Şenay Devi PowerTürk’te  

Dr. Astrolog Şenay Devi her pazartesi sabahı PowerTürk’te ‘Uyandırma Servisi’ programı ile astrolojiye dair tüm merak edilen konuları ele alıyor. Devi, programda burçları da yorumluyor.

Dr. Astrolog Şenay Devi PowerTürk’te  

 

 

Türkiye'de astroloji alanında ilk ve tek Dr. unvanını taşıyan Astrolog Şenay Devi, PowerTürk’te program yapmaya başladı. Her hafta pazartesi günü saat 07.00-11.00 arasında PowerTürk FM’de ‘Uyandırma Servisi’ adlı programda Şenay Devi, burç yorumlarından astrolojiye dair merak edilen tüm soruları da yanıtlayacak.

Dr. Astrolog Şenay Devi PowerTürk’te  

ASTRODEHA TEK ONLINE SATIŞ PLATFORMU 

Öte yandan Şenay Devi, astrodehastore’da online ürün satışlarını da yapmaya devam ediyor. Astrodeha’nın tek online satış platformu olan astrodehastore’da astrolojik takı ve doğal taş modellerini bulmak mümkün.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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