Dr. Astrolog Şenay Devi PowerTürk’te  

Türkiye'de astroloji alanında ilk ve tek Dr. unvanını taşıyan Astrolog Şenay Devi, PowerTürk’te program yapmaya başladı. Her hafta pazartesi günü saat 07.00-11.00 arasında PowerTürk FM’de ‘Uyandırma Servisi’ adlı programda Şenay Devi, burç yorumlarından astrolojiye dair merak edilen tüm soruları da yanıtlayacak.
ASTRODEHA TEK ONLINE SATIŞ PLATFORMU
Öte yandan Şenay Devi, astrodehastore’da online ürün satışlarını da yapmaya devam ediyor. Astrodeha’nın tek online satış platformu olan astrodehastore’da astrolojik takı ve doğal taş modellerini bulmak mümkün.
Yorumlar (0)