Dr. Astrolog Şenay Devi: Astrodehastore'nin tek yetkilisi benim

UZMAN OLDUĞU ALAN İLE İLGİLİ BELGE VE BİLGİ İSTEMEKTEN ÇEKİNMEYİN

Danışmanlık alacağınız kişinin uzman olduğunu gösteren bilgi, belge, cv'sini istemekten çekinmeyin. Hayatınızı etkileyen konularda danışmanlık aldığınız kişi çok önemlidir. Sosyal medyasını inceleyin, hakkında internet araştırmasını iyi yapın.

ASTROLOJİK TAKILARI ALIRKEN DİKKAT

Dr. Astrolog Şenay Devi, astrolojik takı ve yantra alanların çok dikkatli olması konusunda uyardı. Danışmanlık aldığınız kişinin sosyal medyasını yakından takip edin, birebir kendisine sorun, onun yönlendirdiği yerlerden alışveriş edin.

Astrodeha’nın tek online satış platformu olan astrodehastore’nın tek yetkili satıcısı benim, fakat benim markamın bile adını kullanıp yanlış yönlendirmeler yapıyorlar. Emin olmadan kimseye güvenmeyin.

İLETİŞİM BİLGİLERİNDEN EMİN OLUN

Dr. Devi, benim kurduğum, astrolojik takı, doğal taş modellerinin, yantra satışının olduğu astrodehastore’nın iletişim bilgilerini www.astrodeha.com'da ki iletişim bilgileri ile karşılaştırın. astrodeha iletişim bilgilerinden bize ulaşın.

ASTRODEHASTORE'NİN BAŞKA ŞUBESİ YOK

Astrodeha ve Dr. Astrolog Şenay Devi online alışveriş mağazası "astrodehastore"dur. Başka bir bayi yada web sitemiz yoktur.

HERKES HER YANTRAYI KULLANAMAZ

Astrolojik takı, doğal taşlar, yantra kişiye özel ve danışmanlık aldığınız kişi tarafından hazırlanır. Doğum haritası analizi yapılmadan hangi yantranın hangi formda ve elementte olduğu bilinemez.

YANTRA NEDİR?

Yantra matematiksel hesaplamalar, astronomik ve astrolojik gözlemlerle trigonometri hesabı ile yapılan semboller uygulamasıdır.

5000 YILLIK KADİM BİR ÖĞRETİDİR

Yantralar Türk medeniyetlerinde özellikle Osmanlı döneminde padişahlar tarafından tılsımlı gömlekler olarak özenle kullanılmıştır. Günümüzde de doğum haritanız incelenerek uygun sembol ve uygulamalarla hazırlanmaktadır. Yantra kişiye özel oniks, bakır, altın veya gümüş olarak element ve gezegen yerleşimlerine uygun olarak size özel yapılır.

NEGATİFLİKLERİ İYİLEŞTİRİR ENERJİNİZİ YÜKSELTİR

Yantra, doğum haritanızda sizi sağlık, iş, aşkta zorlayan, engelleyen olayları, olumsuz yansımaları iyileştiren, enerjinizin yükselmesine yardımcı olan bir uygulamadır.

www.astrodeha.com ve www.astrodehastore.com

ASTROLOG ŞENAY DEVİ KİMDİR?

Türkiye'nin ilk ve tek ABD Kepler College Üniversitesi ve Dirah Academy International mezunu, astronomi ( gök bilimi) alanında doktora unvanlı, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı Döneminde, astronom, matematikçi ve dilbilimci, Fatih Sultan Mehmet'in (gökbilimcisi - müneccimbaşı ) olan Ali Kuşçu'nun ( Ali Bin Muhammed ) soyundan gelen astrolog.

KİTAPLARI

Temel Astroloji

Ay Burcu Mucizesi

Aşktroloji

Türk Medeniyetlerinde Astronomi Astroloji ve Müneccimbaşılık Tarihi ( UNESCO'nun dünya belleği kapsamındaki projesi olan 1.400 küsür Farsça yazma eserleri tek tek inceleyerek yazdı.)

Gökyüzünü Keşfedin

ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI ASTROLOJİ BİRLİKLERİ

AA İngiltere Astroloji Derneği ‘’The Astrological *Associaition of Great Britain’’

*ISAR ‘’International Society for Astrological Research’’

*NCGR ‘’Geocosmic Araştırmaları Ulusal Konseyi’’

*CVA ‘’ Council of Vedic Astrology’’ Dünya Vedic Astroloji Konseyi.

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