Şenay Devi’ye 'Yılın En Çok Konuşulan Dr. Astroloğu' ödülü

1.Uluslararası Altın Eller Ödül Töreni, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlendi. İyiliğe ve insanlığa gönül verenlerin bir araya geldiği anlamlı gecenin sunuculuğunu Uğur Arslan üstlendi.

ABD Kepler College Üniversitesi ve Hindistan Dirah Academy International’dan mezun olan Türkiye'nin ilk ve tek DR. unvanlı Astroloğu Dr. Astrolog Şenay Devi, “Yılın En Çok Konuşulan Dr. Astroloğu” ödülünü aldı.

Özel gezegenlerin geçiş döneminde olduğumuzu hatırlatan Şenay Devi, “Astroloji gelecekten haber vermez; evrende uyum ve simetrinin var olduğunu, herkesin de bunun bir parçasını oluşturduğunu öğretir. Umarım bunu idrak ederiz” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.