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Türkiye'nin tek astroloji mağazası açıldı

Türkiye'de astroloji alanında ilk ve tek Dr. unvanını taşıyan ve profesyonel eğitimini ABD Kepler College ve Dirah Academy International'da tamamlayan Dr. Astrolog Şenay Devi, ilklere imza atmaya devam ediyor.

Türkiye'nin tek astroloji mağazası açıldı

 

Türkiye'nin ilk ve tek astroloji "AstrodehA Store" mağazasını açtı.

Türkiye'nin tek astroloji mağazası açıldı

Şenay Devi, "Doktora gitmeden reçete yazdıramazsınız. Doğru tedavi için doğru ilaçları kullanmalısınız. Tıpkı bunun gibi gökyüzünün rehberliğinde doğru değerli taşları, üzerinizde ve evinizde doğru aksesuarları, yantra, kristalleri kullanmalısınız. Tavsiye üzerine değil uzman tarafından size önerilen ürünleri satın almalısınız. AstrodehA Store'yi açmamızın en büyük nedeni ve amacı yanıltıcı şeylere yönlendirmeden, bilinçli, hayatınıza yararlı, nasıl kullanacağınızı bileceğiniz ürünler satın almanızı sağlamak.” diye konuştu.

Türkiye'nin tek astroloji mağazası açıldı

 

 

 

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