Prof. Dr. Emek Üşenmez ile birlikte Fatih dönemine ait yazma eserler astroloji üzerine yazacakları kitabın hazırlıklarına başladı.

Kitabın içeriğinde hayırlı zamanların belirlenmesi, gezegen geçişleri, beden yapımız, yaptığımız hareketlerle karakter tanımlanması, yaş tespiti için kullanılan astrolojik Hint eserleri yer alacak.

Dr. Astrolog Şenay Devi "Hiçbir şey sancısız olmaz. Yeni kitabımın hazırlık dönemi de yoğun araştırmalı, sancılı ve fedakârlık yapacağım zamanların toplamından oluşacak. İnşallah her zamanki gibi sonuç güzel, verimli ve iyi olacak." dedi.

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