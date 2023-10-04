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Dr. Astrolog Şenay Devi'den 6. kitap hazırlığı

Türkiye'de astroloji alanında ilk ve tek Dr. unvanını taşıyan Dr. Astrolog Şenay Devi, 6. kitabı için İnkılâp Kitabevi ile anlaştı. 

Dr. Astrolog Şenay Devi'den 6. kitap hazırlığı

Prof. Dr. Emek Üşenmez ile birlikte Fatih dönemine ait yazma eserler astroloji üzerine yazacakları kitabın hazırlıklarına başladı. 

Dr. Astrolog Şenay Devi'den 6. kitap hazırlığı

 

 

Kitabın içeriğinde hayırlı zamanların belirlenmesi, gezegen geçişleri, beden yapımız, yaptığımız hareketlerle karakter tanımlanması, yaş tespiti için kullanılan astrolojik Hint eserleri yer alacak.

Dr. Astrolog Şenay Devi'den 6. kitap hazırlığı

Dr. Astrolog Şenay Devi "Hiçbir şey sancısız olmaz. Yeni kitabımın hazırlık dönemi de yoğun araştırmalı, sancılı ve fedakârlık yapacağım zamanların toplamından oluşacak. İnşallah her zamanki gibi sonuç güzel, verimli ve iyi olacak." dedi. 

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