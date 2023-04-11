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Caner Cindoruk'tan anlamlı bağış |
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Caner Cindoruk'tan takipçilerine çağrı

Son oynadığı Kadın ve Sadakatsiz dizileriyle gündemden düşmeyen Caner Cindoruk, doğum gününde anlamlı bir çağrı yaptı. Ünlü oyuncu, takipçilerinden hediye yerine TODEV'e bağış istedi. İşte detaylar...

Caner Cindoruk'tan takipçilerine çağrı

Caner Cindoruk, otizm farkındalığına dikkat çekerek, otizmli çocuklar için bağış kampanyası başlattı.

  Caner Cindoruk'tan takipçilerine çağrı
Oyuncu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile doğum günü kampanyası başlatarak depremzede otizmli çocukların hayatına dokunmayı istedi.

Caner Cindoruk'tan takipçilerine çağrı
Cindoruk, "Sevgili ailem ve dostlarım 2 Nisan Otizm Farkındalık ayına özel ben de iyilik dolu hareketlere dahil olmak istedim. 17 Nisan tarihindeki doğum günümü Todev Vakfı'ndan destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Sizde kampanyamı desteklemek, öncelikle depremden etkilenmiş otizmli çocuklara umut olmak isterseniz kampanya linkime @iyilikpaylas platform üzerinden ve biomdan ulaşabilirsiniz. El ele verelim otizmli çocukları farkında olalım. Detaylı bilgi için @todevvakfi hesabını takip edebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

 

Caner Cindoruk'tan takipçilerine çağrı

 

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