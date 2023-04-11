  Caner Cindoruk'tan takipçilerine çağrı

Caner Cindoruk, otizm farkındalığına dikkat çekerek, otizmli çocuklar için bağış kampanyası başlattı.



Oyuncu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile doğum günü kampanyası başlatarak depremzede otizmli çocukların hayatına dokunmayı istedi.



Cindoruk, "Sevgili ailem ve dostlarım 2 Nisan Otizm Farkındalık ayına özel ben de iyilik dolu hareketlere dahil olmak istedim. 17 Nisan tarihindeki doğum günümü Todev Vakfı'ndan destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Sizde kampanyamı desteklemek, öncelikle depremden etkilenmiş otizmli çocuklara umut olmak isterseniz kampanya linkime @iyilikpaylas platform üzerinden ve biomdan ulaşabilirsiniz. El ele verelim otizmli çocukları farkında olalım. Detaylı bilgi için @todevvakfi hesabını takip edebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

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